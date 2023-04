Impôts : les erreurs à éviter pour sa toute première déclaration de revenus

Autre élément à bien prendre en compte, les franchises d'impôts pour les étudiants, les apprentis et les stages. Pour les étudiants qui ont un emploi en plus de leurs études, ils auront à déclarer seulement si leurs revenus de l'année excède le montant de 5037 euros pendant l'année 2022. Pour les apprentis et les stages, le montant à l'année en 2022 à partir duquel il faudra déclarer des revenus est fixé à 19.744 euros. En dessous de ces montants, les personnes ne paient pas d'impôt et doivent donc faire attention qu'un montant de zéro euro soit inscrit sur leur déclaration de revenus.