Indemnité carburant : plus d'1,6 million de personnes l'ont demandée

Les versements s'effectueront "dans les quinze jours à trois semaines" suivant leur demande. "Plus d'1,6 million" de personnes ont fait la demande pour l'indemnité carburant de 100 euros, prévue pour 10 millions de Français parmi les plus modestes, a affirmé Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, ce mercredi 18 janvier.

Deux jours après son lancement, cette nouvelle aide, qui remplace la ristourne du gouvernement à la pompe à tous les automobilistes, représente un "vrai soutien aux Français", a défendu le ministre au micro de Franceinfo. Cette aide "répond à la situation de beaucoup de nos compatriotes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture pour aller travailler", a-t-il estimé. "Et le site fonctionne", a-t-il encore vanté, avant de conclure : "c'est rapide, efficace, un vrai soutien au pouvoir d'achat des Français".