Indemnité carburant 2023 : 250.000 demandes en quelques heures, selon le ministre Gabriel Attal

C'est le jour J pour une aide que le gouvernement vante comme plus ciblée et plus efficace. Quelques heures après le lancement de l'indemnité carburant, ce lundi 16 janvier, 2,5% des bénéficiaires en ont déjà fait la demande. Cette aide de 100 euros, destinée aux 10 millions de travailleurs français les plus modestes, peut être sollicitée en ligne, par téléphone ou dans un centre de finance publique.

Trois heures après l'ouverture du dispositif sur le site des impôts, "250 000 Français ont déjà demandé l'indemnité carburant", a ainsi tweeté Gabriel Attal, le ministre délégué aux Comptes publics. Cette mesure, qui représente une enveloppe d'environ 1 milliard d'euros pour l'État, remplace la ristourne à la pompe pour tous les automobilistes qui avait pris fin en décembre.