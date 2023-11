Alimentation : avant même la baisse des prix, plusieurs marques veulent négocier de nouvelles hausses en 2024

Plusieurs ministres ont annoncé la baisse des prix des produits alimentaires pour le début de l'année prochaine. Mais au même moment, des grandes marques de soda et de biscuits réclameraient de nouvelles hausses conséquentes, d'au moins 7%, pour 2024. Le scénario est-il réellement envisageable ? On fait le point.

Après avoir obtenu 10% de hausse en 2022, Coca-Cola revient à la charge et demande cette fois 7% d'augmentation, à peine les négociations commerciales commencées. Comment l'entreprise justifie cette demande ? Le groupe refuse toute interview devant la caméra du 20H de TF1, mais se justifie par téléphone. "Le sucre continue d'augmenter, +48%, tout comme le salaire de nos employés", a déclaré le porte-parole de Coca Cola Europacific Partners France.

Ce n'est pas tout, les grands groupes sont très incisifs sur les augmentations. Anonymement, le porte-parole d'une grande enseigne nous révèle que les négociations commencent sur des bases difficiles. "Mondelez, en épicerie sucrée, on est à plus de 15%. Carambar, c'est plus de 12% et L'Oréal, plus de 10%", explique le porte-parole d'une enseigne de la grande distribution.

Il n'y a qu'une personne qui juge à la fin, c'est le consommateur

Contactés, L'Oréal et Carambar contestent les chiffres révélés. La marque de friandises précise qu'elle demande de l'ordre de 4 à 5%. Pourtant, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, martèle depuis des mois que les prix doivent baisser. Alors, y a-t-il des abus de la part des grands groupes ? Pas le moins du monde, selon Jean-Philippe André. "Il n'y a qu'une personne qui juge à la fin, c'est le consommateur. Et si vous avez exagéré votre niveau de revente, le prix qui est fixé par le distributeur, il va s'éloigner de vous. Personne, aujourd'hui, dans ce contexte, ne prendra ce risque-là", estime le représentant des industries alimentaires.

En coulisses, les grandes surfaces, comme les industriels, se préparent à un marathon de négociations. Tous auront intérêt à trouver un juste prix. "Il faut quand même imaginer que Coca Cola ne peut pas se passer de Leclerc, c'est 25% du marché français. Mais de la même manière, Leclerc ne peut pas se passer de Coca Cola, c'est 70% du marché des colas, donc en réalité c'est une espèce d'équilibre entre les deux", explique Olivier Dauvers, spécialiste de la consommation et de la grande distribution.

Quels tarifs dans vos rayons en février 2024 ? Impossible de le savoir pour l'instant, mais Bercy prévient que toutes les hausses seront vérifiées, analysées et justifiées auprès des consommateurs