Bonus réparation, prime de Noël, chèque énergie… Ce qui change au 1er décembre

12 millions de foyers recevront un chèque énergie "exceptionnel" de 200 € (pour ceux qui ont déjà touché un chèque énergie cette année) et de 100 euros pour les foyers au revenu fiscal compris entre 10 800 et 17 400 euros. Rien à faire, les foyers concernés percevront ce versement dans le mois. Objectif, aider les foyers les plus modestes à payer leurs factures d’électricité, de gaz, de fioul, ainsi que certains travaux de rénovation énergétique.

Ceux qui se chauffent au bois pourront également demander une aide énergie. Dès le 22 décembre, il faudra se rendre sur le site chequenergie.gouv.fr et rentrer votre numéro de télédéclarant ainsi que votre facture. Son montant oscillera entre 50 et 200 € en fonction de vos revenus.