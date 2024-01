Inflation : le prix des aliments sains s'envole, alerte l'association Familles rurales

L'inflation alimentaire en France a atteint 11,9% en 2023, indique Familles rurales dans la 17e édition de son Observatoire des prix de grande consommation. En moyenne, manger sainement pour une famille de deux adultes et deux enfants a augmenté de 62€ au cours de l'année écoulée.

Électricité, essence, gaz et désormais nourriture. L'inflation galopante constatée ces derniers mois "a particulièrement touché le secteur alimentaire", rapporte Familles rurales, qui évoque une augmentation de 11,9% sur 12 mois contre 4,9% s’agissant du niveau général des prix. Le tout dans un contexte dans lequel "2022 enregistrait déjà une hausse record". "De nombreux produits sains pour notre santé" ont explosé, déplore l'association de consommateurs dans la 17e édition de son Observatoire des prix de grande consommation.

Dans le détail, le prix des carottes a fait un bond de 40,6% d'une année sur l'autre, soit encore davantage que le maquereau (+24,8%), le lait demi-écrémé (+23,2%), l’huile d’olive (+21%) ou encore le riz (+20,4%). "Tous les aliments de notre panier ont augmenté, mais trois postes ont connu une inflation particulièrement marquée, supérieure à 18% en 2023 : les produits sucrés, les matières grasses et surtout les produits laitiers", précise encore le rapport. Si la tendance était déjà identifiée pour les matières grasses (l’inflation cumulée sur deux ans atteint désormais 33,6%), les aliments sucrés ont subi de plein fouet les envolées sur les cours mondiaux du sucre (+46,7% en un an), portées notamment par des événements climatiques défavorables.

Nos paniers ont augmenté de plus de 10%, qu'ils soient composés de prix les plus bas, de marques nationales ou de produits bio Familles rurales

Conséquence directe, une famille de deux adultes et deux enfants doit dépenser au moins 539 euros chaque mois pour une alimentation équilibrée qui respecte les préconisations officielles du Plan national nutrition santé (cinq fruits et légumes par jour, produits céréaliers complets tous les jours...). C'est 62€ de plus qu'en 2022. Ce chiffre monte "à 810€ pour un panier économique "varié", 901€ pour les marques nationales et 1297€ pour le bio", précise l'étude. En 2023, "nos paniers conformes au PNNS ont augmenté de plus de 10%, qu'ils soient composés de prix les plus bas, de marques nationales ou de produits bio", résume-t-elle.

Par ailleurs, Familles rurales met l'accent sur le pouvoir d'achat grevé des ménages. "En France, 10,8 millions de personnes, soit 16% de notre population, n'ont pas les moyens de s'alimenter comme elles le devraient pour être en bonne santé", se désole-t-elle. La situation est particulièrement difficile en Outre-mer où avec "des revenus bien moindres", l'inflation est "tout aussi marquée que dans l'Hexagone", avec "des produits qui y coûtent jusqu'à deux fois plus cher".

Un "plan alimentaire" nécessaire ?

Pour tenter d'inverser la tendance, l'association réclame aux pouvoirs publics un "plan alimentaire", avec notamment "une allocation alimentaire mensuelle, ciblant les seuls produits bons pour notre santé" réservée aux personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Elle demande également l'instauration d'"une transparence" sur les marges et la "modération de celles manifestement excessives afin de ne pas compromettre l'accès des consommateurs aux produits sains pour leur santé".

Pour réaliser son observatoire, Familles rurales a relevé le prix de 83 produits de consommation courante en février, avril, juin et octobre 2023 dans 153 magasins répartis sur 41 départements. Les "veilleurs consommation" ont visité aussi bien des hypermarchés et supermarchés que des enseignes à dominante marques propres (EDMP type hard-discounts) et magasins spécialisés bio.