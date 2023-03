Inflation : ces produits alimentaires qui ont le plus flambé depuis un an

Un panier de plus en plus cher. C'est ce qui attend les Français ces prochaines semaines, selon les premiers éléments des négociations commerciales entre les grandes et leurs fournisseurs de l'agro-industrie. Une mauvaise nouvelle, tant les produits de base ont déjà augmenté depuis un an.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : l'inflation s’établit à 7,7 % en février par rapport à février 2022, d’après les relevés de l'UFC-Que Choisir. Uniquement pour l'alimentation, elle s'élève à 15,6%. Et les prix de certains produits s'envolent : la viande surgelée (+30 %) et les pâtes (+20 %) font la course en tête. Les boîtes de conserve (+18 %), les légumes frais (+17 %) et les laitages (+16 %), eux aussi, voient leurs prix exploser. Ils sont suivis par la volaille (+13 %), le café (+11 %) et les produits céréaliers (+10 %).