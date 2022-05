Inflation : comment les restaurateurs s'adaptent pour limiter l'addition

Au restaurant "Le By's" à Lille, on a par exemple mis au menu du jour de la poire de bœuf, une viande que le chef a achetée très récemment avec une date limite de consommation (DLC) de seulement trois jours. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que ça coûte moins cher. Car plus la DLC est courte, plus la remise sur l'achat de la viande est importante. "Ça va de 10 à 50% de remise. En fait, on ne gère plus qu'en flux tendu. On ne peut plus se dire : 'on rentre un produit et puis si on ne le passe pas tout de suite, on le passera après-demain'. Ce n'est plus possible", explique le gérant Sébastien Vermeulen dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Le seul problème pour le restaurateur, c'est qu'il doit vendre sa viande rapidement, sinon il doit la jeter. Pour le consommateur, en revanche, le prix du menu n'a pas augmenté. Même si certains ont l'impression que l'assiette est un peu plus petite qu'avant. Justement, pour ne pas baisser la quantité, Sébastien Vermeulen a eu une autre idée : il ne propose plus de poisson au menu, mais uniquement à la carte. Car le prix du poisson a grimpé de 4 euros le kilo ces derniers jours. "Ça me désole parce que c'était aussi faire des cartes équilibrées et des plats du jour équilibrés", admet-il.