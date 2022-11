Inflation : les Français dépensent moins... malgré une hausse du pouvoir d'achat

Le fléchissement de la consommation provient aussi d'un recul de 1,7% des achats de biens fabriqués et de la consommation alimentaire, qui diminue de 1,4%, explique l'Insee. "Ça montre que globalement la situation économique n'est pas des plus favorables. C'est à mettre en lien avec la forte dégradation de la confiance des consommateurs", détaille à l'AFP Charlotte de Montpellier, économiste de la banque ING. La période actuelle "n'est pas considérée comme le moment de faire de grands achats", explique-t-elle.

Les achats de biens durables, qui représentent des dépenses importantes et sont une sous-catégorie des biens fabriqués, se replient aussi de 1,7%, en raison du "recul des dépenses en biens d’équipement, notamment en téléphones, et, dans une moindre mesure, d'une nette diminution des achats de véhicules neufs", détaille le communiqué de l'Insee, qui fait aussi état d'une diminution de 4,1% des dépenses en habillement-textile, après une hausse de 5,1% en septembre.

Sur un an, par rapport à octobre 2021, la consommation des ménages se replie de 5,9%, tandis que la hausse des prix à la consommation s'est élevée à 6,2% sur la même période, selon l'Institut. Toujours sur un an, les dépenses d'énergie et de produits raffinés (carburants) baissent de 11,5% et celles de produits alimentaires de 7,5%, tandis que la consommation de biens fabriqués baisse de 1,9%, et celle de biens durables de 2,7%.