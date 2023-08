Inflation : que prévoit la loi Descrozaille, au cœur du bras de fer entre les distributeurs et le gouvernement ?

Selon les chiffres de l'Insee dévoilés ce jeudi, l'indice des prix à la consommation a progressé de 4,8% sur un an. Face à ce constat, gouvernement et distributeurs s'accusent mutuellement de ne pas tout faire pour inverser la tendance ; le premier a d'ailleurs convoqué distributeurs et industriels cette semaine pour les convaincre d'élargir les baisses de prix à un plus grand nombre d'articles. Impossible, lui répondent certains, mettant en cause la loi Descrozaille adoptée en mars dernier et devant entrer en vigueur en mars 2024.