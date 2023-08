Combien vont coûter les fournitures pour la rentrée 2023 ?

Selon l’association de consommateurs Famille de France, il fallait en 2022 compter 208 euros pour équiper un enfant entrant en sixième (cartable compris). La facture devrait augmenter en 2023. Si l’inflation semble avoir atteint son pic cet été, avec une augmentation des prix d’environ 6 % sur un an, les différents biens de consommation ont été touchés dans des proportions inégales. Et les fournitures scolaires se trouvent plutôt du mauvais côté de la moyenne. Sur plus d’une centaine de produits étudiés, l’UFC-Que Choisir note une hausse de 11 % entre août 2022 et août 2023. L’association note que les marques distributrices ont légèrement plus augmenté leurs prix que les marques nationales (+11 % contre +10 %), mais reste néanmoins toujours moins chères. Dans le détail, l'association de défense des consommateurs précise que la hausse des cahiers, feuilles et autres classeurs grimpe à 14 % quand les stylos, crayons et feutres coûtent 8 % plus cher.