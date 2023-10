Une hausse de 9,8% en un mois : pourquoi le prix du sucre explose à nouveau

La faute, notamment, au phénomène El Niño. L'enfant terrible du climat fait son retour cette année, après trois ans de La Niña. Associé à une hausse des températures mondiales, il est accompagné de sécheresses dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans l'autre, ce qui fait craindre des récoltes en baisse dans les principaux pays producteurs. "On craint de plus en plus un resserrement de l'offre mondiale pendant la prochaine campagne (2023 - 2023)", précise la FAO dans son rapport mensuel.

Selon les premières estimations, une baisse de production est attendue en Inde et en Thaïlande "en raison de conditions météorologiques plus sèches que la normale, à quoi s'ajoute le phénomène El Niño qui sévit actuellement", pointe l'Agence onusienne. Le phénomène qui prend sa source dans l'océan Pacifique devrait s'amplifier au cours de l'hiver. Pour le moment, les scientifiques n'ont pas déterminé son ampleur, mais il pourrait se transformer cette année en "Super El Niño", poussant le climat vers des vagues de chaleur et de sécheresse extrême ou à l'inverse vers des pluies dévastatrices pour les cultures.