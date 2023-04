Élisabeth Borne réclame des "baisses de prix" dans les rayons : ce que lui répondent grande distribution et industriels

La grande distribution se montre particulièrement favorable. "Nous ne demandons que cela", indique à TF1info Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD). "Actuellement, le prix du blé est inférieur au niveau auquel il était lors du lancement de la guerre en Ukraine. Pareil pour le prix du café ou celui du transport international."

Pour le consommateur en revanche, les tarifs en rayon sont toujours aussi élevés. D'après l'Insee, les prix de l'alimentaire sont en hausse de 15,9% sur un an, et aucune accalmie n'est prévue dans les prochaines semaines. "Il faut que les industriels nous adressent des tarifs en baisse pour que les discussions s'ouvrent", et ainsi que les Français paient moins cher, martèle Jacques Creyssel.