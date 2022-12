Inflation : la hausse des prix stabilisée à 6,2% sur un an en novembre, confirme l'Insee

En effet, "malgré la diminution des remises sur les carburants", qui sont passée mi-novembre de 30 à 10 centimes par litre, les prix de l'énergie ont augmenté de 18,4% en novembre sur un an, contre une hausse de 19,1% en octobre. Le prix des produits alimentaires a augmenté de 12,1% contre une hausse de 12% en octobre. Les prix de la viande, des produits laitiers, des boissons et du pain ont progressé plus rapidement qu'en octobre, tandis que ceux des poissons, légumes et fruits frais ont grimpé plus lentement que le mois précédent.