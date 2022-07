Alimentation : des hausses de prix non justifiées chez "certains distributeurs", pointe le Sénat

En revanche, les sénateurs pointent du doigt une partie de la grande distribution, qui profiterait du contexte pour augmenter ses prix de vente sans raison. D'après les parlementaires, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a recensé des hausses de prix dans les rayons de la part de "certains distributeurs", alors qu'ils "n'avaient pas signé de hausse de tarif d'achat du produit avec le fournisseur". Des pratiques "facilitées par le fait que les consommateurs s'attendent, de toute façon, à constater une forte inflation dans les rayons", dénonce le rapport.

Regrettant "un niveau de tension inédit entre industriels et distributeurs", le Sénat alerte également sur "un risque non négligeable de rupture d'approvisionnement". Des fournisseurs ont notamment menacé de cesser la production et l'approvisionnement "si leurs demandes de renégociation étaient rejetées, ou exagérément revues à la baisse".