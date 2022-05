Inflation : face à la hausse des prix, les astuces des Français pour payer moins cher

Le secteur est en plein essor. Depuis quelque temps, des applications de consommation fleurissent. Elles permettent d'alerter le consommateur sur les promotions des grandes surfaces, voire de se faire rembourser une partie de son panier. William, restaurateur de 46 ans, s'aide de son téléphone pour faire ses courses. "Ces applications nous sauvent la vie. Je suis père de famille, je dois nourrir mes enfants et franchement, je ne peux plus m'en passer."

Kimberly, 29 ans, est vendeuse de cosmétiques. Avec son compagnon, ils ne vont plus dans les magasins : "On a un budget de 80 € pour deux personnes. Cela nous permet de manger varié à moindre coût, car l'application trie les quantités exactes donc on fait à la fois des économies et on ne gaspille plus", se réjouit la jeune femme.