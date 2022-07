Flambée des prix : pourquoi les glaces vont vous coûter plus cher cet été

L'inflation jusque sur les serviettes de plage ? Le risque est bien là. Alors que les premiers vacanciers ont entamé leur séjour après, parfois, de longs bouchons, l'heure est désormais au repos mais pas à n'importe quel prix. Et si les glaces pourraient connaître une explosion de leurs ventes durant toute la saison, alors qu'une vague de chaleur doit toucher la France dès le 11 juillet, leur coût pourrait bien s'avérer nettement plus élevé que l'été dernier.

"En bord de mer, ça devrait être rare de trouver une boule à 2,50 euros chez un artisan glacier. On sera plutôt autour des 3 euros", indique déjà le président de la Confédération nationale des glaciers (CNGF), Bruno Aïm, dans les colonnes du Figaro. Et pour cause, des matières premières à l'électricité, tout a augmenté pour les fabricants. Résultat, la hausse pour les vacanciers est inéluctable.

En un an, le prix des œufs a par exemple augmenté de 88% selon l'Insee. Constat similaire, dans une moindre mesure pour le lait, qui a pris 8% sur la même période, entre mai 2021 et mai 2022. Dans le même temps, certains des parfums les plus appréciés des Français, figure dans la liste des produits les plus touchés par l'inflation. "Les framboises ont pris 70% d'augmentation ces derniers mois", explique Bruno Aïm. Idem pour les produits additifs utilisés lors de la fabrication, "les stabilisants, qui donnent la texture à la glace (s'achetaient) auparavant entre 15 et 18 euros le kilo, alors qu'on est maintenant entre 45 et 55 euros le kilo".