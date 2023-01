Pour alléger sa facture d'électricité, un bar de la Sarthe ne sert plus de bières pression

Une équation impossible à résoudre pour Renato Fabbri. Pour tenter de maintenir son activité, il a d'abord décidé de changer de fournisseur et s’est résigné à augmenter - un peu - le prix de ses consommations. "Sans trop oser le faire", confie-t-il au Monde. "Les gens sont ric-rac en ce moment. Très inquiets aussi". Mais cette hausse s'est avérée insuffisante et il a dû se séparer de sa pompe à bière. La tireuse d'un modèle ancien, connectée à une bonbonne de CO2 et à un frigo électrique, était devenue trop gourmande en énergie.

Heureusement, cela n'a pas fait fuir ses clients. "Ils ont compris que je n’avais pas d’autre choix", dit-il. De plus, à la place, sa carte de bières en bouteille a pris de la consistance, passant de six à neuf références. Autre décision radicale qui décevra peut-être les amoureux du petit noir, Renato Fabbri a remisé au placard son percolateur, "très gourmand en watts, car allumé vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour fonctionner correctement", et a filé au supermarché du village pour acheter une machine à expresso grand public.