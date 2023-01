Pourquoi vos abonnements mobile et Internet vont (aussi) augmenter en 2023

Ces hausses touchent à la fois les nouveaux clients et les abonnés actuels. La situation s'explique, selon Michel Combot, directeur général de la Fédération française des télécoms, par le retour de la "vraie valeur" des technologies. "Sur une période de près de dix ans, les prix ont baissé de 12% dans un secteur qui a apporté beaucoup de services - la fibre, des forfaits 4G avec plus de gigas et la 5G - mais est entré dans un cercle un peu mortifère avec une généralisation de la baisse des prix", explique-t-il.

Aujourd'hui, les acteurs "tentent de remettre un peu de raison" dans un marché "où les gens pensaient que tout était gratuit". "On a une volonté collective des opérateurs de dire que si vous voulez consommer plus, votre forfait sera plus cher, avec une différenciation plus importante des offres (...) et en mettant fin à la période de promotions permanentes qui a été en vigueur à un moment", justifie le directeur de la FFTélécoms. Car pour Michel Combat, "vous ne pouvez pas croire que chaque année, vous aurez 100 gigas de plus pour moins cher. Économiquement, ça n'a pas de sens".

Une meilleure répartition du prix des forfaits en fonction des offres qui doit également servir un enjeu environnemental, selon lui. " Plus vous consommez de gigas, plus vous rejetez de CO2. Le secteur effectue de gros investissements pour arriver à la neutralité carbone en 2040, avec un gros effort sur le recyclage des smartphones, le reconditionné et l'électricité décarbonée. Mais ces investissements doivent être financés : plus vous consommez de gigas, plus il est normal que vous contribuiez".