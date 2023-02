Panier de courses TF1 : comment a-t-il évolué, un mois après son lancement ?

Et cette hausse risque de se poursuivre : des négociations commerciales sont en cours entre industriels et distributeurs, mais une fois qu'elles seront conclues, les tarifs devraient encore grimper. "Les nouveaux prix ne sont pas encore appliqués en magasin, donc on peut observer une forme de stabilité liée à cette période de négociations. Mais à la fin de celles-ci, à partir du mois de mars, les nouveaux tarifs seront appliqués sur les produits et globalement, on prévoit que tous les prix augmentent à ce moment-là", explique Emily Mayer.

Selon l'Insee, les prix de l'alimentaire deviendront la principale source de l'inflation en 2023, puisqu'ils devraient grimper de 13,3% sur un an en juin prochain. Pour limiter la flambée, le gouvernement travaille sur le projet d'un panier anti-inflation, en concertation avec les distributeurs, qui devrait proposer une cinquantaine de produits de base à bas coût. Bercy espère qu'il verra le jour dès le mois prochain. Le 20H de TF1 suivra de près toutes les évolutions de prix possibles grâce à son panier, et donne ainsi rendez-vous dès le mois de mars.