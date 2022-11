Inflation : le blues des petits commerçants

La boucherie n'est pas le seul secteur touché. David Mouselle est primeur, il a du renoncé à sa boutique cet été. "Cela faisait 18 ans que j'étais ici, il faut rebondir, faire quelque chose." Désormais, il livre ses fruits et légumes à des entreprises et des cantines. Avec la crise et la sécheresse, les commerçants se font de plus en plus rare chez les grossistes. "Aujourd'hui les fruits et légumes vont devenir un produit de luxe", lance un professionnel.