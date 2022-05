Inflation : le palmarès des produits qui ont le plus augmenté ces derniers mois

Le rapport de l'institut IRi, publié au mois d'avril 2022, estime notamment que les coûts de l'alimentaire ont fortement augmenté en l'espace d'une seule année. Parmi les produits alimentaires les plus touchés par l'inflation, les pâtes (+15%), les farines (+11%) et les huiles (+10%). Ce phénomène s'explique en raison des coûts de l'énergie ou des conditions climatiques dans les régions productrices. Les nombreuses vagues de chaleur en Russie et aux États-Unis ont fortement impacté le secteur de l'agriculture, notamment au niveau céréalier.