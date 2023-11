Inflation : le prix des bouteilles de Coca-Cola devrait augmenter en 2024

Pour justifier cette nouvelle hausse tarifaire, le patron de Coca-Cola en France évoque l'inflation. "Certes, les emballages (plastiques et aluminium notamment), qui avaient atteint des sommets, ont légèrement baissé. Mais le sucre est toujours en forte hausse, comme les salaires – que nous avons réévalués de 5% en 2023. Et puis, nous utilisons par exemple de plus en plus de PET (un type de plastique) recyclé, dont le surcoût avoisine 40% par rapport à du PET vierge", justifie le PDG.

La hausse des tarifs concernera tous les produits de la marque "mais à des degrés divers", précise François Gay-Bellile. "Nous faisons attention à certains seuils psychologiques", explique-t-il. "La progression des étiquettes constatées en 2023 (+10%) correspond à une hausse comprise entre 2 et 5 centimes par unité de consommation (30 cl en moyenne, quel que soit l'emballage). Si vous en consommez peu, cela ne fait pas une énorme différence", avance-t-il.