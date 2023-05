Inflation : le prix des œufs flambe, les importations venues de Pologne en forte hausse

Les prix de production des œufs ont augmenté fin mars, sur les 12 derniers mois, de plus de 50% selon le ministère de l'Agriculture. Si l'œuf reste la protéine animale la moins chère dans les rayons, il n'échappe pas à l'inflation. En cause : la grippe aviaire, qui a décimé six millions de volailles entre 2022 et 2023 en France, et 22 millions en 2021-2022.

Pour pallier cette perte, l'Hexagone a choisi d'importer massivement, depuis l'Espagne notamment, mais surtout depuis la Pologne. En un an, la France a ainsi importé 30.000 tonnes d'œufs polonais. Ces œufs, qu'on ne trouve pas en rayons, servent à la production d'ovoproduits pour l'agroalimentaire.