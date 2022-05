Inflation : les prix grimpent (aussi) à la machine à café

Non, vous n'avez pas rêvé. Le café de la machine de votre entreprise a peut-être vu son prix gonfler ces dernières semaines. Selon plusieurs gestionnaires de distributeurs de boissons, la hausse est en moyenne de cinq centimes. Et, attention, les prix ne devraient pas revenir à la normale de sitôt. En cause, encore et toujours, les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale qui reprenait à l'issue de deux ans de pandémie.

Première cause de cette hausse, le prix du café arabica. Sur un an, le prix de cette matière première importée en France a pris 49,6%, passant de 1,49$ en 2021, à 2,23$ en 2022, selon les chiffres officiels publiés par l'Insee. Pour le sucre, l'augmentation a été de 20% sur la même période, selon l'institut de la statistique. Résultat, certaines entreprises qui gèrent ces machines à café, n'ont pas eu d'autres choix que de changer leurs prix. "On ne peut qu'augmenter quand on sait qu'à l'achat, le café est 40% plus cher qu'il y a", explique Emmanuel Gourgaud, à la tête de Caféomatic à nos confrères du Parisien. "En trente ans dans la distribution automatique, je n'ai jamais vu ça", assure-t-il également.