Inflation : les fruits et légumes français plutôt épargnés par la hausse des prix (pour l'instant)

Des prix qui n'augmentent pas dans les rayons, voilà un fait pas si commun depuis un an. Pourtant, les fruits et légumes produits en France ne connaissent pas (vraiment) l'inflation. D'après des données de l'organisme public FranceAgrimer relayées par Le Parisien, les fruits et légumes français vendus en grandes et moyennes surfaces s'affichent (quasiment) au même prix que l'an dernier à la même époque. La hausse, lorsqu'il y en a, est en tout cas loin des 15,8% observés pour les produits alimentaires par l'Insee depuis un an.

Selon la même source, en moyenne, 500 grammes d'asperges produites de France coûtent ainsi 4,51 euros, contre 4,33 en avril 2022. Idem pour un concombre tricolore (1,29 euro contre 1,26), ou 250 grammes de tomates cerises de l'Hexagone (2,83 contre 2,80). Certains prix sont même en baisse : 250 grammes de fraises gariguette françaises coûtent en moyenne 3,18 euros, trois centimes de moins que l'an dernier, ou encore un kilo de courgettes, facturé 2,48 euros en avril 2023, contre 2,95 euros en 2022.