Inflation : les produits alimentaires toujours plus chers, les "premiers prix" flambent

Selon l'Insee, l'inflation a été d'environ 6% en janvier 2023, mais l'augmentation est encore plus rapide si l'on se focalise sur les produits alimentaires. D'après la société d'analyse IRI, les prix des produits alimentaires vendus en France ont augmenté de 13,85% en un an. L'inflation touche encore plus fortement les produits dits "premiers prix". Entre janvier 2022 et janvier 2023, leur prix a augmenté en moyenne de 20,95 %, indique l'analyste dans un rapport publié ce jeudi 2 février.

Par ailleurs, les produits estampillés "bio" ont vu leur prix croître de 13,32%. Dans le même temps, plus les magasins sont petits, plus l'inflation a tendance à être élevée selon l'IRI. De 14,06% dans les hypermarchés à 14,33% dans les magasins de proximité. Du côté des familles de produits, les hausses de prix touchent particulièrement les produits de crémerie (+ 18,44%, sur un an), surgelés glacés (+ 18,50%) ou encore l'épicerie salée (+ 14,16%, entre janvier 2022 et janvier 2023).

Le prix de la viande surgelée atteint des sommets désormais avec une augmentation de 31,6% en un an, la viande hachée, elle, a vu son prix augmenter de 25,3 % sur la même période. À l'inverse, les plats cuisinés déshydratés figurent parmi les produits les moins touchés par l'inflation (+2,1% en un an), comme le whisky (+3,5%).