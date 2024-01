Pepsi, Lay's, Doritos… Carrefour retire de la vente les produits de PepsiCo à cause de "hausses de prix inacceptables"

À partir du jeudi 4 janvier, le groupe Carrefour retire de ses rayons plusieurs produits du groupe PepsiCo en raison de "hausses de prix inacceptables". Sont concernés les marques Pepsi, Lay's, Lipton, 7 Up, Bénénuts, Doritos, Quaker et Alvalle. L'enseigne d'hypermarchés va informer ses clients avec des affiches.

Pepsi, Lay's, Doritos... À partir du jeudi 4 janvier, les rayons de Carrefour ne seront plus achalandés de produits du groupe PepsiCo. L'enseigne d'hypermarchés va cesser de vendre ses références, rapportait le journaliste spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvers, qui a mis en ligne les affiches qui vont être déployées dans l'ensemble de ses magasins pour informer les consommateurs. Mais pourquoi le géant français va s'adonner à une telle campagne de déférencement ?

"Nous ne vendons plus cette marque pour cause de hausse de prix inacceptable. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée", va-t-on pouvoir lire sur les écriteaux disposés dans les rayons, accompagné du message "Carrefour, engagé pour faire baisser les prix". Sont concernées les marques Pepsi, Lay's, Lipton, 7 Up, Bénénuts, Doritos, Quaker et Alvalle.

Une autre enseigne française a déjà pris des mesures similaires à l'encontre du groupe PepsiCo. Depuis mars 2023, les clients de Système U ne trouvent plus aucun produit dans les rayons des magasins U, en raison d'un conflit sur les prix.