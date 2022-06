Avec 1641 euros, le budget moyen des Français en baisse pour les vacances d'été

La raison principale de ces restrictions budgétaires ? C'est bien évidemment l’inflation pour une nette majorité (52%) des vacanciers (69% chez les 50-64 ans). Les autres causes évoquées sont les imprévus financiers au cours des derniers mois (15%), d’autres projets de dépenses importantes pour les mois à venir (13%), le fait de ne pas avoir d’épargne de côté (10%) ou encore un projet de vacances avec un coût plus élevé que prévu (9%).

Résultat, afin de limiter le coût de leurs vacances, les Français prévoient de se restreindre sur de nombreux postes de dépenses cet été. Ils sont ainsi 59% à souhaiter limiter les achats plaisirs et 56% les frais de restauration et d’alimentation (66% chez les 65 ans et plus). Au même titre, 42% des vacanciers prévoient de limiter les dépenses liées aux sorties, activités et loisirs, 28% de réduire le nombre de nuitées, et 25% les frais liés au logement.