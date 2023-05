Prix des carburants : "Il y a 10 centimes en trop", estime une association de consommateurs

Auprès de TF1, les distributeurs assurent pourtant que non. Les indépendants évoquent une "marge de un à deux centimes nets" par litre, les marges de TotalEnergies sont "globalement tout le temps d'un centime par litre", tandis que pour Système U, les "marges sont faibles"...

Les distributeurs amènent le débat vers la marge nette. Or, elle ne se calcule pas objectivement, puisqu'elle prend en compte d'autres facteurs, comme les salaires. Et il ne s'agit que d'une affirmation des distributeurs, il n'y a aucun moyen de la prouver. La marge brute, elle, est objective : d'habitude, elle est de 15 à 18 centimes, elle est désormais à plus de 25... Évidemment, il y a un phénomène de rattrapage des marges, puisque les distributeurs ont perdu de l'argent à l'automne 2022 (au moment des grèves dans les raffineries, NDLR). Pour compenser, leurs marges ont augmenté depuis le début de l'année, et cela ne m'a pas choqué : il s'agissait d'un rattrapage. Mais à partir de juin, il faut que cela s'arrête.

Vous réclamez une baisse de 10 centimes du prix à la pompe. Est-ce réaliste ?

Les distributeurs ont rattrapé l'argent perdu. J'espère qu'ils vont tranquillement baisser leurs marges, même s'ils auraient sans doute voulu gratter quelques points de pourcentage de plus. Maintenant, nous disons stop. Je ne suis pas pessimiste.