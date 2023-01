Électricité : face à la fronde des TPE, l'État allège les tarifs

Plus tôt dans la journée, le fournisseur d'électricité alternatif, TotalEnergies, s'était dit "prêt à engager des révisions de tarifs" avec les très petites entreprises (TPE), en réponse à la flambée de leurs factures. "Conscient de l’impact majeur des prix de l’électricité sur l’activité économique des TPE et au nom de la solidarité nationale, TotalEnergies Électricité et Gaz France veut se mobiliser pour les aider à faire face aux difficultés causées par cette crise énergétique sans précédent", avait-il indiqué dans un communiqué.