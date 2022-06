Inflation : quels sont les produits et services qui plombent le plus votre pouvoir d'achat ?

Dans la vie de tous les jours, il est impossible de ne pas l'avoir remarqué : les prix ont augmenté, dans de multiples secteurs, à l'inverse du pouvoir d'achat qui recule. Un constat que les chiffres officiels fournis par l'Insee confirment mois après mois, et que l'institut de la statistique a développé dans une récente note de conjoncture. Un document qui permet d'analyser avec plus de précision la flambée des prix et de se projeter dans le futur.