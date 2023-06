Repas sautés, soins médicaux annulés, anxiété et dépression... Le poids de l'inflation sur le quotidien des Français

Alimentation, santé, sport... L'inflation pèse lourd sur les ménages des Français, qui se résignent pour nombre d'entre eux à sacrifier des postes de dépenses essentiels, révèle une étude de l'Ifop* publiée ce jeudi 1er juin pour le site MonPetitForfait, comparateur de forfaits mobiles et de box Internet. Ces sacrifices quotidiens, et plus largement l'insécurité financière, ont des effets psychologiques inquiétants : parmi les plus précaires, nombreux sont ceux à souffrir d'anxiété et même d'épisodes de dépression et de pensées suicidaires.

Un constat d'autant plus alarmant, que la part de Français touchés de plein fouet par l'inflation, qui s'établit à 5,1% sur un an en mai, est vertigineuse. Dès le 10 du mois, juste après le paiement des charges prélevées, il reste en général moins de 100 euros sur le compte en banque d'un tiers des sondés (31%), révèle cette enquête. À cette date, une personne sur dix se retrouve même déjà à découvert.

Plus largement, ce sont plus de la moitié des personnes interrogées (56%) qui reconnaissent avoir des difficultés à vivre avec les revenus de leur foyer. Deux tiers constatent par ailleurs une baisse de leur pouvoir d'achat, soit 7% de plus qu'en 2007, lors de la précédente crise d'inflation. Quant au logement, 34% des Français n'arrivent pas toujours à payer à l'heure les charges qui y sont liées, une hausse de 5% en deux ans. Autant de pressions sur le budget qui les forcent à rogner sur des dépenses quotidiennes essentielles, allant jusqu'à mettre leur santé en danger.