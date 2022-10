Inflation : ruée sur les discounters, qui n’échappent pas à la flambée des prix

Cette expansion pourrait se poursuivre cette année, puisque face à l'inflation, la demande en prix bas est forte. Une étude sur le coût de la vie menée par l'IRI montre que les ménages sont beaucoup plus regardants sur leurs dépenses, notamment alimentaires, pour limiter l'impact de l'inflation. Les consommateurs n'hésitent pas à se tourner vers les discounters "qui ont étendu leurs magasins dans les centres-villes et les zones résidentielles en proposant une gamme de produits restreinte, mais à des prix inférieurs à ceux des grands distributeurs", explique la société d'études. Autre habitude, le report sur des marques de distributeurs ou premiers prix.

Pour autant, l'inflation n'épargne pas ces enseignes, comme ces types de produits. "Moins le produit est cher, plus il prend de l'inflation", souligne même Yves Puget, expert du secteur de la grande distribution. Le rédacteur en chef du magazine spécialisé LSA-Conso rappelle effectivement que les produits vendus dans les magasins discounts sont moins chers, notamment parce qu'il y a moins de marketing ou de dépenses pour l'emballage. "Dans ce cas-là, ce qu'on appelle le coût matière première est plus important et les prix montent plus vite", démontre-t-il.