Électricité : TotalEnergies prêt à "faire un rabais" pour certaines PME

Face à l'explosion des factures d'énergie de nombre d'artisans et sociétés de taille modeste, l'exécutif avait exhorté les fournisseurs d'énergie à renégocier les contrats affichant des hausses de tarifs jugées "prohibitives".

Patrick Pouyanné a assuré qu'il y avait eu "un vrai débat l'année dernière quand les prix de l'électricité sont montés très, très haut à partir du mois de juillet (...). Certains fournisseurs d'électricité ont décidé de ne plus donner de contrats parce qu'ils trouvaient que les prix étaient trop élevés. Il y a eu un débat avec le gouvernement qui nous a dit 'Non, non, vous devez continuer à signer des contrats'". "On a signé des contrats qui objectivement, je le constate, sont trop élevés", a-t-il encore relevé.