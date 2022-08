Inflation : vers une hausse des prix de 10% dans les rayons des supermarchés

Les catégories de produits dont les prix ont le plus augmenté sont la viande, la volaille et la charcuterie, avec 24,5% d'augmentation, les pâtes (+18,3%), l'essuie-tout (+16%), l'huile (+15,7%), le beurre, la margarine et la crème

fraîche (+13%). On observe aussi que les produits premiers prix et ceux dits de "marque distributeur", c'est-à-dire créés par les enseignes qui les commercialisent, ont vu de leur côté leur prix augmenter de trois points de plus que les produits de marque nationale.

Un phénomène qui tiendrait notamment au fait que les coûts de production et de la matière première agricole, fortement inflationnistes depuis la mi-2021, représentent une part plus importante de leur prix par rapport à la marque nationale, où les dépenses marketing sont plus importantes.