Vêtements, alimentation... ces produits dont les prix devraient encore flamber

Si la hausse des prix a ralenti en février dans le secteur de l'alimentation (+0,3% après +0,6%), certaines denrées comme les produits frais (+5,9% après +4%) et légumes frais (+5,8% après +0,6%) connaissent cependant une augmentation importante. Le pain et les céréales sont également en hausse (+2,7% après +2,4%). Or, le conflit russo-ukrainien, pourrait rapidement doper encore plus les coûts, les deux pays faisant partie des plus gros producteurs de blé.

Les premiers résultats des dernières enquêtes menées par l'Institut national de la statistique anticipent ainsi qu'au sein de l’alimentaire, les prix pourraient augmenter en mars de 2,1% sur un an, comme en février. La hausse des prix des produits alimentaires hors frais, moins volatils et plus sensibles à l’augmentation des prix de production que les produits frais, devraient continuer d'accélérer. En conséquence, les produits comme les pâtes pourraient, à l'instar du pain et de la farine, notamment enregistrer des hausses toujours plus importantes. Ces prévisions reposent toutefois sur l'hypothèse d'un prix du baril de pétrole à 125 dollars, soit son niveau atteint au tout début du mois de mars, mais qui a reculé depuis, précise l'Insee.