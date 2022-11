Inflation : viande, légumes, œufs... quels produits ont le plus augmenté ?

Plus globalement, c'est l'ensemble de l'alimentaire qui se retrouve pénalisé (+11%), en témoigne la hausse du prix de la viande (+12%). Résultat : sur les six premiers mois de l'année, les consommateurs ont acheté en moyenne 1,5 kg de viande rouge et environ un kilo de volaille de moins qu'à la même période l'an dernier, selon Kantar. À la place, beaucoup de familles font le choix de remplacer la viande par des œufs ou des féculents, comme l'a relevé Lydia Rabine, analyste pour l'institut d'études, auprès de l'AFP.

Sauf que ces aliments jugés plus économiques subissent eux aussi l'inflation de plein fouet. Les prix du fromage, du lait et des œufs ont ainsi grimpé de 15% en un an. Arrivent ensuite le pain et les céréales (+11,2%) mais aussi les boissons, alcoolisées (+9,1%) ou non (+5%).