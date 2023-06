Favoriser la biodiversité : des gestes simples pour un jardin plus sain

Il est vrai qu'une pelouse tondue est agréable à regarder. Cependant, lorsque l'on coupe l'herbe de son jardin, on détruit l'habitat d'un écosystème. En effet, nos pelouses abritent des espèces végétales, mais aussi animales. Elles sont un refuge pour les hérissons, les insectes, les oiseaux et autres petites bestioles, mais aussi un incroyable garde-manger. Un jardin en bonne santé est un jardin qui vit. Une tonte trop régulière du gazon met en péril la biodiversité. Or une large biodiversité est le signe d'une santé resplendissante. On oublie donc la tondeuse, on accepte les imperfections et on célèbre les herbes hautes !