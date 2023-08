Installer des panneaux solaires, une bonne idée pour contrer la hausse des prix de l’électricité ?

Soyons clair, s’équiper en panneaux solaires ne vous permet pas de devenir autonome en électricité. Cette couverture photovoltaïque ne vous dispense pas d’un contrat avec un fournisseur : vous ne devenez pas indépendant. Vous continuez à utiliser de l’énergie que vous ne produisez pas vous-même, notamment la nuit lorsque les panneaux ne peuvent pas capter les rayons du soleil. En revanche, vous pouvez approcher l’autoconsommation, consistant à produire une partie de l’électricité consommée immédiatement. Le défi : se servir d’un maximum d’électricité lorsque les panneaux solaires produisent en pleine capacité.

Christophe Ménézo, chercheur au CNRS et directeur de la Fédération de Recherche sur l'Énergie Solaire, estime que 15 m² de panneaux suffisent pour une maison individuelle : "Les panneaux produisent 250 watts par mètre carré. Une installation moyenne pour une maison individuelle développe 3 kilowatt-crête (kWc). En couplant le ballon d’eau chaude et en prévoyant d’utiliser les appareils qui consomment le plus (four, lave-linge, etc.) pendant la journée, ça devient intéressant. Les panneaux solaires peuvent produire 50 % de l’électricité consommée dans la maison." En ville, les copropriétés ne sont pas en reste. "Une installation solaire peut diminuer les charges des parties communes. Ascenseur, ventilation, lumières… Les panneaux peuvent alimenter 90 % des besoins collectifs", poursuit le chercheur.

Financièrement, une installation solaire coûte encore cher. Même si le prix des panneaux a été divisé par 10 entre 2010 et 2020, il faut compter entre 3000 et 3500 € par kWc installé (fourniture des panneaux, pose et démarche administrative). N’espérez pas doter votre toit pour moins de 10 000 €. "En 2022, vous pouviez autofinancer une station solaire en 8 à 10 ans, en fonction de l’orientation, des heures d’ensoleillement et de la région", assure Christophe Ménézo. Le chercheur reconnaît qu’avec l’escalade des taux d’intérêt, vous devez peut-être rajouter 1 à 2 ans avant d’obtenir un retour sur investissement. Il ajoute que les distributeurs garantissent les panneaux 25 ans. "Il existe un vrai savoir-faire européen sur la conception des centrales solaires et les filières de développement", reprend le spécialiste. Les panneaux, désormais plus performants, s’adaptent à l’environnement : "Vous avez des panneaux qui tournent comme des tournesols en fonction de l’orientation du soleil. L’hiver, ils produisent moins longtemps, mais davantage à un instant donné parce qu’ils sont plus frais", complète Christophe Ménézo.