Installer son premier aquarium : 4 conseils pour les débutants

Le choix des poissons n'est pas qu'une question esthétique. Si on peut mélanger certaines espèces, on veille à ce qu'elles aient des besoins similaires et qu'elles ne risquent pas de s'entretuer. Les guppys et les cardinalis (néons) sont parfaits pour l'aquariophile débutant, car ils cohabitent facilement en groupe. Ils ont besoin d'une température constante de 20 à 25°C et d'un pH compris entre 6 et 8.

Toujours en solo, puisque très territorial, le combattant est également très apprécié pour ses belles couleurs et ses longues nageoires irisées. Il lui faut une température de 24 à 30°C et un pH de 6 à 8.

Enfin, le classique, mais néanmoins très facile à vivre poisson rouge est idéal dans un joli bocal aménagé.

Pour les nourrir, veillez à sélectionner des paillettes adaptées à l'espèce !