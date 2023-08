Intempéries et inflation ont fait fondre les ventes de glaces cet été

Le mauvais temps a eu raison du produit phare de l'été : les glaces. Selon une étude publiée par Nielsen IQ, les ventes de glaces ont baissé de 3,7% depuis le début du mois de juin par rapport à 2022, soit plus de 6 millions d'unités en moins.

Cette baisse s'explique notamment par les nombreuses intempéries et la baisse de température qu'a connues l'Hexagone ces dernières semaines. Même si elles ont aussi souffert de l'inflation, avec une baisse d'achats de 7,4% dans les foyers les plus modestes, les ventes de glaces sont tout de même 12,9% plus importantes qu'en 2021.