Interdire la vente de vêtements Shein en France, est-ce possible ?

"Il faut aller vers l'interdiction de la commercialisation des marques comme Shein qui détruisent la planète et exploitent les humains. L'Europe et la France doivent agir en ce sens", a assuré ce jeudi matin sur France Bleu Florentin Letissier, adjoint à la mairie de Paris en charge de l'économie solidaire et circulaire. Le co-président de Place publique et député européen Raphaël Glucksmann s'engage également en ce sens, depuis longtemps. "Chaque succès commercial de Shein est une défaite cinglante pour les droits humains et l’écologie. Il est de notre responsabilité de législateurs de rendre impossible pareil business model fondé sur l’abolition des droits sociaux et la destruction de l’environnement", lit-on sur son compte Twitter. Il appelle au "bannissement des produits de l’esclavage de nos marchés" via des textes européens.