Intermarché rappelle du poulet susceptible de contenir du plastique

Méfiance si vous venez d'acheter du poulet haché chez Intermarché. Mercredi 2 mars, l'enseigne de grande distribution a procédé au rappel de plusieurs lots de barquettes de deux hachés de poulet de la marque Monique Ranou. Et pour cause, ces produits sont susceptibles de contenir des "corps étrangers de nature plastique dur de couleur orange et beige".