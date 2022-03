"On ne peut pas digérer seuls ces hausses" : ces restaurateurs qui augmentent déjà leurs prix

Dans un autre établissement, L'Ambassade d'Auvergne, à Paris, l'addition risque aussi d'augmenter. "L'énergie, c'est assez symptomatique. Ce n'est pas un gros poste habituellement chez nous, mais ça prend des proportions assez incroyables. J'ai regardé mes contrats en prévision des échéances prochaines et on me propose de doubler au minimum mes tarifs avec une augmentation de l'électricité et du gaz de l'ordre de 30.000 euros par an. Si je l'applique directement sur ma carte, comme j'ai 25.000 clients, j'ai 1,20 euro de marge à trouver par client. Donc ce n'est pas neutre", avance le propriétaire, Didier Desert, qui va adapter ses prix "très progressivement et très ponctuellement". "Toutefois, on ne peut pas faire comme au supermarché, où le consommateur va passer de 3,18 euros à 3,21 euros. Au restaurant, on a plutôt des prix ronds. De ce fait, un plat qui est à 24 euros, on va finir par le mettre à 25 euros", regrette-t-il.