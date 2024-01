Où placer son argent pour ne pas être pris au piège ?

Ce contenu est conçu et réalisé par

1er janvier rime avec bonnes résolutions ! Et si en plus des classiques "faire du sport" ou "arrêter de fumer", vous rajoutiez "mieux placer votre argent en 2024" ? Ce serait dommage de négliger votre épargne quand celle-ci peut vous enrichir. Balayez vos mauvaises habitudes et votre routine en matière d’argent pour découvrir une alternative dont le rendement peut dépasser les 6,5 % !

Face à la situation économique actuelle, négliger son argent, c'est mettre en péril son épargne, mais aussi son avenir. Dans le top des bonnes résolutions pour 2024, "bien ou mieux placer son argent" connait une popularité croissante chez les Français. À raison.

Pour vous faire gagner du temps, nous vous dévoilons l’un des meilleurs placements pour 2024. Avec un rendement qui peut dépasser les 6,5%, ce placement fait mieux que les livrets bancaires ou les fonds euros des assurances-vie.

Quel est le meilleur placement pour investir son argent en 2024 ?

Plus de 20 placements financiers immobiliers ont été passés au crible de nos experts : assurance-vie, bourse, comptes à terme, PER, l’investissement locatif, le crowdfunding, l’or, les SCPI et même cryptomonnaies… Vu ses rendements potentiels pour 2024 et sa bonne gestion du risque, notre comité a donné le titre de meilleur placement de l’année 2024 à la SCPI ou Société Civile de Rendement.

Les questions que vous vous posez autour des SCPI :

Pour qui ? Tous les épargnants sans distinction, salariés, retraités ou professions libérales…

Dans quel but ? Augmenter son pouvoir d’achat ou valoriser un capital.

Combien investir en SCPI ? La moyenne va de 10 000 € à plusieurs centaines de milliers d’euros pour les plus aisés.

Quel rendement ? Jusqu’à 7 % pour les meilleures SCPI en 2023.

Quelles perspectives SCPI 2024 ? : Excellentes avec des rendements potentiellement très attractifs.

Il est possible d’investir en SCPI en ligne en toute sécurité grâce à des acteurs de référence comme La Centrale des SCPI, www.centraledesscpi.com, qui existe depuis presque 15 ans.

Pourquoi investir en SCPI ?

Investir son argent en SCPI, ou Société Civile de Placement Immobilier, permet de rompre le cercle vicieux de l’appauvrissement programmé de sa personne ou de sa famille avec les vieux placements proposés à outrance par les conseillers bancaires.

Le fonctionnement du placement SCPI est simple : devenir propriétaire d’un patrimoine immobilier de plusieurs milliards d’euros et d’en percevoir chaque mois les loyers sur son compte bancaire sans avoir à bouger le petit doigt.

En résumé, la SCPI permet :

- de percevoir des revenus complémentaires réguliers : pour préparer un complément à la retraite ou faciliter son train de vie

- de valoriser dans le temps son capital

- d’augmenter la performance de son épargne avec des rendements jusqu’à 7%

Quel gain potentiel peut-on attendre d’un investissement en parts de SCPI ?

Si vous investissez, par exemple, 40 000 euros sur des SCPI en retenant une hypothèse de rendement de 6 %, le placement vous rapportera potentiellement autour de 200 euros chaque mois sur votre compte courant.

"Généralement, les clients qui nous appellent au 01 44 56 00 23 investissent entre 25 000 euros et 75 000 euros cash dans l’objectif d’augmenter mensuellement le revenu du foyer, c’est le vrai point fort de la SCPI", indique Laurent Fages, expert au sein de La Centrale des SCPI.

L’avis des experts sur la SCPI

Anne Cocagne, consultante senior pour La Centrale des SCPI énumère les points clés du placement SCPI :

- un rendement attractif jusqu’à 7 % qui permet de battre l’inflation

- une transmission de patrimoine optimisée avec la SCPI

- une fiscalité allégée sur les revenus des SCPI sous réserve de bien les sélectionner

- le seul placement qui permet véritablement un complément de revenus régulier directement versé sur le compte courant

Où se renseigner avant d’acheter des SCPI de rendement ?

Il existe plus de 200 SCPI de rendement et toutes ne se valent pas. 2023 a permis de révéler les SCPI qui profitent de la crise économique pour générer une rentabilité exceptionnelle pour leurs investisseurs.

Choisir les meilleures stratégies d’investissement et adapter son placement en fonction de son objectif est une priorité. C’est pourquoi mieux vaut s’entourer de professionnels du monde de l’épargne comme La Centrale des SCPI, la plateforme digitale n°1 en SCPI qui permet de se constituer un portefeuille de SCPI visant un objectif de rendement entre 6 % et 7 % sur l’année 2024.

La plateforme digitale offre un conseil sur mesure et sans engagement à partir d’une ligne spéciale pour les primo-souscripteurs SCPI au 01 44 56 00 23. Le site www.centraledesscpi.com offre gratuitement l’accès à des guides SCPI, des classements SCPI ou encore un simulateur SCPI pour affiner son projet d’investissement.

Vous l’avez saisi, le meilleur placement pour investir votre argent en ce début d’année 2024 est la SCPI ou Société Civile de Placement Immobilier. Ce véhicule d’épargne résilient constitue une des meilleures solutions financières pour augmenter votre pouvoir d’achat, préparer votre retraite, préserver votre patrimoine.

N’hésitez pas à vous informer sur des sites comme www.centraledesscpi.com et ne restez pas prisonniers de placements en perte de vitesse.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

