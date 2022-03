iPhone SE 3 : Apple intègre la 5G à son nouveau smartphone, plus abordable et plus endurant

529 euros. C'est le montant qu'il faudra débourser pour se procurer le nouveau smartphone de la marque Apple, l'iPhone SE 3. L'entreprise à la pomme l'a dévoilé mardi soir. Avec 64 Go, ce modèle est 40 euros plus cher que son prédécesseur, l'iPhone SE 2020, qui va progressivement disparaître du catalogue. Il est également proposé à 579 euros pour 128 Go et à 699 euros pour 256 Go. Mais cette version 2022 n'en est pas moins abordable. Pour rappel, l'iPhone 13, sorti en septembre, coûtait 909 euros.