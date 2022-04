Clôture mitoyenne : ce qu’il faut savoir pour éviter les conflits de voisinage

C’est une évidence, une clôture doit être construite sur la parcelle de son propriétaire. Attention, cela ne veut pas dire que vous pouvez la construire à cheval sur la limite séparative des deux terrains. Si vous le souhaitez, il est toutefois possible de construire une clôture avec son voisin, mais il faudra s’accorder avec lui sur son emplacement, les matériaux, la hauteur, la répartition des frais et les formaliser par écrit. Vous serez, avec votre voisin, copropriétaires de la clôture dite mitoyenne et vous devrez l’établir devant un notaire.