Comment habiller un grillage pour une clôture stylisée ?

C'est la méthode la plus simple et la plus rapide pour cacher un grillage peu esthétique. La canisse s'achète en rouleau et elle est disponible dans divers matériaux. Souple et facile à mettre en place, il suffit de la dérouler sur le grillage et de bien la fixer. Votre clôture est masquée et habillée, mais vous avez également un élégant brise-vue qui protège votre terrasse ou jardin du monde extérieur. Son coût n'est pas très élevé.