Entretenir son potager en été : l'heure des récoltes a sonné

La pleine saison des récoltes se poursuit au mois d'août. En effet, votre potager est à maturité et vous pourrez profiter du travail accompli les mois précédents : concombres, laitues d'été, aubergines, poivrons, salades, betteraves nouvelles et tomates sont au top de leur forme. Enfin, il est temps de recueillir le thym, la sauge, le romarin et autres aromates.

En août, on fait aussi le ménage dans son potager : on taille les plants de tomates et on enlève les gourmands afin d'obtenir des fruits plus gros. Pareil pour les aubergines, courges et melons. L’été, les insectes prolifèrent et risquent de ravager vos légumes. On protège donc son potager pour tenir les mouches, chenilles et parasites en plaçant les plantes les plus fragiles sous un filet.